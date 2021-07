Open Fiber: cablata la città di Benevento, piano straordinario per la riasfaltatura delle strade

(Teleborsa) - In dirittura di arrivo le attività di costruzione della rete di telecomunicazioniAccogliendo l’appello proveniente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella, l’azienda ha inoltre intrapreso un, in particolare nelle zone centrali della città. Il programma dei ripristini definitivi, avviato lo scorso lunedì 5 luglio, terminerà entro la fine del mese. Le riasfaltature sono state già completate lungo via Longobardi, via Tiengo e via del Pomerio. A breve i ripristini della sede stradale interesseranno: via XXIV Maggio, via Flora, via delle Poste, via Porta Rufina (con ulteriore rifacimento dei marciapiedi), via Rummo, via Capilongo, via Lungo Sabato, via Gentile, via Iandoli, via Bellonci, piazza Fusco, via Perasso e via Fontanelle., fondi propri finalizzati al cablaggio di circa 20mila unità immobiliari, tutte oggi già coperte in modalità FTTH: Fiber-to-the-home, cioè la fibra stesa fino all’interno di abitazioni, negozi e uffici, unica soluzione tecnologica in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 gigabit al secondo (10mila megabit) e latenza inferiore ai 5 millisecondi. Il progetto ha previsto un ampio riutilizzo di infrastrutture esistenti (20 chilometri su 35 complessivi) proprio per limitare l’impatto dei cantieri.Per armonizzare l’intervento di carattere interamente privato e perciò senza alcun esborso da parte dell’ente pubblico, Open Fiber ha sottoscritto col Comune di Benevento una apposita convenzione mirata anche e soprattutto a snellire l’iter burocratico legato all’elevato numero di istanze autorizzative essenziali per l’esecuzione del progetto. Tutti i cantieri allestiti da Open Fiber sono preventivamente autorizzati e segnalati al competente Ufficio tecnico comunale.Una rete integralmente in fibra ottica come quella di Open Fiber garantisce servizi digitali divenuti ormai di massa in seguito alla pandemia: dal lavoro agile alla didattica a distanza, dalla telemedicina all’Industria 4.0 fino all’intrattenimento delle piattaforme streaming. Una rete già attiva a Benevento – ben prima del lockdown – grazie ai partner commerciali di Open Fiber: al momento sono 37 i differenti operatori che stanno “accendendo” i servizi di connettività ultraveloce sulla nuova rete realizzata all’ombra dell’arco di Traiano: qualora i cittadini vogliano richiedere l’attivazione, occorre quindi verificare sul sito openfiber.it la copertura del proprio civico, contattare uno degli operatori presenti, scegliere il piano tariffario preferito per poi iniziare a navigare ad alta velocità.