Seduta positiva in Piazza Affari, che chiude sui massimi di giornata

(Teleborsa) -, che fa meglio delle principali Borse Europee. Intanto è stabile sulla piazza di New York l'. Dopo una partenza difficile, le Borse europee sono andate migliorando,. La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha detto che la BCE fornirà ai mercati unanella riunione in calendario il prossimo 22 luglio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,56%.Torna a scendere lo, attestandosi a +108 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,73%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,65%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,46%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.283 punti (+0,92%); sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,86%.Guadagni frazionali per il(+0,32%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,92%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,28 miliardi di euro, in calo di 811,6 milioni di euro, rispetto ai 2,09 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,35 miliardi di azioni, rispetto ai 0,57 miliardi precedenti.Su 422 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 143 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 242. Invariate le rimanenti 37 azioni.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,78%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,71%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,37%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,83%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,82%.Tra i(+3,62%),(+2,93%),(+1,90%) e(+1,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,85%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,64%.