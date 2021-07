Segno meno per il comparto del commercio in Italia (-1,27%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

small-cap

Unieuro

Basicnet

Netweek

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 145.304,8 di 1.874,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 777, dopo che in principio era 779.Tra ledi Milano, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,41%.Calo deciso per, che segna un -1,11%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.