Tokyo in rally con le altre piazze asiatiche

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino diche, insieme alle altre borse asiatiche, avvia la prima seduta della settimana in netto recupero, seguendo la ripresa della piazza azionaria americana.L'indice giapponeseporta a casa un guadagno del 2,20% bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa, che termina gli scambi in rialzo del 2,15.Poco sopra la parità(+0,39%); sulla stessa linea, sale(+1%).Leggermente positivo(+0,51%); sulla stessa tendenza, positivo(+0,71%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,16%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 2,98%.