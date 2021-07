Bank of England revoca le restrizioni sui dividendi bancari

(Teleborsa) - Laha rimosso le restrizioni sui pagamenti dei dividendi per le banche decise durante la pandemia. Le banche sono ora abbastanza forti per sostenere l'economia durante il resto della pandemia - ha detto la BoE - e i risultati provvisori dello stress test hanno mostrato che il settore è "resiliente".Ildella Bank of England ha dichiarato che "contro la distribuzione degli azionisti e determinare che i risultati a medio termine dello stress test di solvibilità nel 2021 e le prospettive centrali siano coerenti con questa decisione".La Banca d'Inghilterra ha, poi, evidenziato il crescente interesse degli investitori istituzionali per le criptovalute.