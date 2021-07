Covid, Francia: "Un milione di vaccini prenotati dopo discorso di Macron alla nazione"

(Teleborsa) - Bloccare l'avanzata della variante Delta. Questo l'obiettivo del nuovo piano illustrato dalnel suodopo il. "Al momento in cui vi parlo – ha affermato Macron – c'è una forte ripresa dell'epidemia legata al coronavirus che riguarda tutte le nostre regioni. Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto". In Francia, si stanno, infatti, moltiplicando timori e segnali d'allerta per la rapida avanzata della, che ormai rappresenta circa il 50% dei contagi. Per tale ragioneUn messaggio che ha fatto breccia nel cuore dei francesi i cui effetti sono stati immediati. A seguito del discorso del presidente da ieri sera nel Paese si è, infatti, registrata un'"Ci sono state 7 milioni di connessioni in pochi minuti e più di 900 mila francesi hanno preso un appuntamento per farsi vaccinare. È il doppio rispetto al precedente record che era dell'11 maggio scorso", ha fatto saperela principale piattaforma francese per le prenotazioni dei vaccini anti Covid.Il premier francese ha inoltre confermato l'e annunciato l'avvio di campagne di vaccinazione per gli studenti a partire dal mese di settembre e test Pcr "a pagamento a partire dall'autunno, salvo prescrizione medica".Punto centrale della strategia di Macron per scongiurare una terza ondata è, a partire dal mese di agosto, l'"La vaccinazione di tutti i francesi – ha sottolineato Macron – è l'unica via per un ritorno alla normalità".Sul modello di quanto stabilito nel Regno Unito, in Russia e negli Stati Uniti, il, si è, inoltre, detto a favore di una vaccinazione obbligatoria per tutti gli addetti ai lavori in contatto con un pubblico vulnerabile, non solo personale sanitario.