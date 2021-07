Giornata tonica per il comparto materie prime dell'Italia (+0,88%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

small-cap

Neodecortech

Intek Group

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dalIlha aperto a 18.850,6, in aumento di 169,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare sotto la parità a 242, dopo aver avviato la seduta 243.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,91%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%.