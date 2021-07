Mims, Giovannini: stop a grandi navi a Venezia a partire da agosto

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha annunciato che dal primo agosto 2021 lenon potranno più raggiungereattraverso il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca. "Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato ilche prevede tale divieto, interventi per compensare le perdite degli operatori economici e tutelare l'occupazione. Inoltre, sono stati decisiperper realizzare approdi temporanei all'interno dell'area di Marghera. Un passo indispensabile per tutelare l’integrità ambientale, paesaggistica, artistica e culturale di Venezia, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità”, ha sottolineato Giovannini.“Laspecifica per Venezia si inserisce all’interno di un provvedimento che salvaguarda tutte le vie d’acqua dichiarate. Siamo convinti – ha aggiunto il ministro – che la difesa di Venezia e della sua laguna, unita a consistenti investimenti per il suo futuro economico e sociale, sia una ricchezza per tutto il Paese"."Ilpubblicato il 29 giugno scorso dall’consentirà di individuare la migliore soluzione strutturale per approdi fuori laguna, in grado di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio e lo sviluppo economico e sociale dell’intera area – ha spiegato Enrico Giovannini – Dal prossimo anno, verranno realizzati i primi. D'altra parte, gli interventi di questo governo a tutela e sviluppo di Venezia sono a tutto campo". Ricordo – ha precisato il ministro - le risorse messe a disposizione per il completamento dele per le opere paesaggistiche collegate e i progetti per l’area di Venezia previsti nel, tra cui gli interventi per aumentare la capacità portuale e la resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici. A tal fine vengono destinaticui si aggiungonoper l’”."Inoltre, nell’ambito di una convenzione con la Regione riservata al trasporto pubblico locale marittimo e lagunare, sono stati stanziati oltre 131 milioni per all’acquisto di 62e ildi 37 navi traghetto e motobattelli oltre all’acquisto e alla ristrutturazione di pontoni mobili galleggianti. Infine, il governo sta procedendo per definire il collegamento ferroviario di Venezia con l’aeroporto internazionale Marco Polo”, ha concluso Giovannini.