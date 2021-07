Prodi, transizione ecologica: preoccupato per impatto sul nostro sistema industriale

(Teleborsa) - "Non abbiamo valutato a fondo il cambiamento nel modo di produrre e consumare energia; rischiamo di distruggere le nostre imprese e le nostre strutture economiche". Lo ha detto- Unione energie per la mobilità (già Unione Petrolifera), svoltasi oggi a Roma.Per l'ex Presidente della Commissione Europea e del Consiglio dei Ministri italiano, con il"abbiamoma dobbiamo anche strumentarli e capire come raggiungerli; se non c'è una politica uniforme e coordinata, debole anche a livello continentale, rischiamo il fallimento di tutto il processo di transizione". Il timore "è quello di intraprendere un percorso finto, senza tenere conto dei morti, diventando solo dei pagatori, senza essere protagonisti del cambiamento", anche perché l’Italia "hadove si prendono le decisioni più importanti”, ha concluso Prodi.