Sotto la parità il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,43%)

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 41.240, e chiude a 41.181,5, con un ribasso di 177,1 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 1.130, dopo aver iniziato gli scambi a 1.130.Tra i titoli del, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,69%.Tra le azioni del, performance infelice per, che chiude la giornata del 13 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 13 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,78% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice beni industriali, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,01%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,86%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,70%.