Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

(Teleborsa) -, che terminano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Sull'azionario milanese, le vendite colpiscono soprattutto i, mentre registrano una giornata positiva le utility. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,86%.Lomigliora, toccando i +105 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,71%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,50%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 27.618 punti.Guadagni frazionali per il(+0,2%); consolida i livelli della vigilia il(+0,01%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,3 miliardi di euro, in calo del 16,49%, rispetto ai 1,56 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,45 miliardi.Su 423 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 214 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 165. Invariate le rimanenti 44 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+1,45%),(+1,28%),(+0,84%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,69%.Affonda, con un ribasso del 2,26%.Crolla, con una flessione del 2,14%.del FTSE MidCap,(+6,59%),(+2,09%),(+1,88%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%.