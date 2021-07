Canada, banca centrale conferma tassi ma riduce QE

(Teleborsa) - Laha mantenuto invariato l'attuale tasso overnight allo 0,25%, ma allo stesso tempo ha anche deciso di ridurre di un terzo la dimensione dei suoi acquisti settimanali di asset a 2 miliardi di dollari. Si tratta della terza volta, dallo scorso anno, che la banca centrale riduce il piano di Quantitative Easing (QE).La maggior parte degli analisti prevede che la banca centrale porrà fine al programma di QE nel quarto trimestre di quest’anno e quindi avvii un piano per aumentare i tassi di interesse."Rimaniamo impegnati a mantenere il tasso di interesse ufficiale al limite inferiore effettivo fino a quando non verrà assorbito il rallentamento economico in modo che", ha spiegato la Banca nella nota che accompagna la decisione.La decisione della BoC riflette la forza dell’economia canadese. I dati pubblicati di recente hanno mostrato che. Ciò ha portato l’occupazione complessiva all'1,8% dei livelli pre-pandemia.