DiaSorin completa l'acquisizione di Luminex

DiaSorin

Luminex Corporation

(Teleborsa) -ha completato l’acquisizione diper un prezzo in contanti pari a USD 37,00 per azione, pari ad un equity value di circa 1,8 miliardi di dollari.L’acquisizione - spiega una nota - permette a DiaSorin l’accesso alla tecnologia e al portafoglio multiplexing di Luminex, rafforzando l’offerta in questo settore ed espandendo al contempo la presenza del Gruppo negli Stati Uniti., fortificando il proprio legame con la ricerca accademica e scientifica, con la prospettiva di anticipare futuri trend di mercato, creare occasioni di collaborazione di lungo termine con aziende biotecnologiche e farmaceutiche ed avendo la possibilità di sviluppare test basati sulla tecnologia multiplexing per futuri progetti di Value Based Care basati su algoritmi diagnostici., che inizia oggi una nuova fase del suo percorso di crescita, posizionandosi come un attore nel mercato diagnostico e life science in grado di offrire soluzioni sempre più sofisticate ai clienti in tutto il mondo, anche grazie all’integrazione della tecnologia multiplexing di cui Luminex è stata pioniera a livello globale" - ha commentato. "Il successo futuro del settore diagnostico e life science sarà sempre più determinato dalla capacità di innovare attraverso tecnologie e soluzioni all’avanguardia; per questo riteniamo che Luminex sia l’asset perfetto per intraprendere questo nuovo percorso di crescita, che ci vedrà diventare ancora più competitivi sulla scena internazionale. Oracon cuore, passione, intraprendenza e professionalità”.