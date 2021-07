FED, Powell: raggiungimento "sostanziali ulteriori progressi" è ancora lontano

I progressi del mercato del lavoro, e dell'economia statunitense in generale, non sono ancora sufficienti per ridurre gli acquisti di asset da parte della Federal Reserve (FED), la banca centrale americana. A dirlo è il numero uno della FED, Jerome Powell, secondo quanto si legge nel testo del discorso di apertura che terrà più tardi davanti al Congresso. Nella giornata di oggi Powell sarà in audizione alla Commissione servizi finanziari della Camera dei rappresentanti, mentre domani sarà alla Commissione bancaria del Senato.



Il banchiere ha detto che "il raggiungimento dello standard di "sostanziali ulteriori progressi" è ancora lontano", anche se i funzionari della Federal Reserve "si aspettano che i progressi continueranno. Continueremo queste discussioni nei prossimi incontri. Come abbiamo detto, forniremo un preavviso prima di annunciare qualsiasi decisione che modifichi i nostri acquisti".



Powell riconosce che le condizioni del mercato del lavoro hanno continuato a migliorare nei mesi scorsi, ma ritiene che ci sia ancora molta strada da fare. "La domanda di lavoro sembra essere molto forte; le aperture di lavoro sono a un livello record, le assunzioni sono solide e molti lavoratori lasciano il lavoro attuale per cercarne di migliori. In effetti, i datori di lavoro hanno aggiunto 1,7 milioni di lavoratori da aprile a giugno - ha spiegato - Tuttavia, il tasso di disoccupazione è rimasto elevato a giugno al 5,9%, e questa cifra sottostima il deficit di occupazione, in particolare perché la partecipazione al mercato del lavoro non è aumentata rispetto ai bassi tassi che hanno prevalso per la maggior parte dell'anno passato".







Il governatore della FED ha continuato a gettare acqua sul fuoco in tema di aumenti dei prezzi al consumo. "L'inflazione è aumentata notevolmente e probabilmente rimarrà elevata nei prossimi mesi prima di moderarsi. L'inflazione viene temporaneamente potenziata dagli effetti di base, poiché i forti cali dei prezzi legati alla pandemia della scorsa primavera escono dal calcolo di 12 mesi - ha detto - Inoltre, la forte domanda nei settori in cui le strozzature della produzione o altri vincoli di offerta hanno limitato la produzione ha portato ad aumenti dei prezzi particolarmente rapidi per alcuni beni e servizi, che dovrebbero in parte invertire la tendenza con l'attenuarsi degli effetti delle strozzature".



La FED ritiene opportuno mantenere i tassi ai livelli attuali fino a quando le condizioni del mercato del lavoro non avranno raggiunto livelli coerenti con la valutazione di massima occupazione del comitato della banca centrale e l'inflazione non sarà salita al 2%, essendo in oltre sulla buona strada per superare moderatamente il 2% per un po' di tempo. "Con l'inflazione che è rimasta costantemente al di sotto del 2%, mireremo a raggiungere un'inflazione moderatamente al di sopra del 2% per un po' di tempo in modo le aspettative di inflazione a lungo termine rimangano ben ancorate al 2%", ha specificato Powell.

