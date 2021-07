Green pass, Sileri: applicare subito il modello francese per le restrizioni

(Teleborsa) - Il sottosegretario al Ministero della Salute,, ha proposto di applicare fin da subito ilper il, escludendo dalle misure di quarantena e da diverse restrizioni chi ha già ricevuto due dosi. "Pensiamo alle– ha spiegato in un'intervista al Messaggero Sileri –, se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il Green pass, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi". "Il Green pass oggi è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati", ha aggiunto. Il sottosegretario guarda anche alla modifica deiche determinano il regime dida applicare: "Dovremo aumentare l'importanza del tasso di riempimento degli ospedali".Macron in Francia ha annunciato l'obbligo delper accedere a ristoranti e trasporti che ha portato in poche ore un milione di francesi a prenotare un vaccino. Una linea vicina a quella già espressa dal Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, per il quale il sistema del green pass potrebbe dare una spinta agli indecisi del, anche se andrebbe comunque fornita l'alternativa delper rispettare gli equilibri costituzionali. Vicini a questa posizione sono diversi parlamentari dele alcuni governatori, mentre la leader dell'opposizione,, parla di "follia anticostituzionale" e di "idea raggelante", sostenuta dache ha commentato: "non scherziamo".Tali argomenti si intrecciano con una valutazione complessiva che il Governo dovrà fare a breve anche su altre misure in scadenza, come loche terminerebbe a fine luglio ma potrebbe subire una proroga. Sul tema del pass restano di sicuro una serie di nodi da sciogliere, come quello della costituzionalità, appunto, oltre ai problemi diche ne scaturirebbero e che poi andrebbero presi in esame dal Garante.