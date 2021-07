In rialzo Hugo Boss su previsione crescita ricavi del 30-40% nel 2021

casa di moda tedesca

(Teleborsa) - Spicca il volo la, che si attesta a 52,22, con un. A sostenere il titolo di Hugo Boss è ildel 2021. Le vendite del gruppo sono aumentate del 133% a 629 milioni di euro nei tre mesi al 30 giugno, l'EBIT è stato pari a 42 milioni di euro.Alla luce di questi risultati, la società ha rivistofiscale 2021: le vendite sono previste in crescita tra il 30% e il 35%, mentre l'EBIT è previsto tra 125 milioni di euro e 175 milioni di euro.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 53,19 e successiva a quota 55,31. Supporto a 51,07.