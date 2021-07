In rosso Brunello Cucinelli dopo i dati sui ricavi semestrali

re del cachemire

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che si attesta a 50,65, con un. I ricavi a quota 313,7 milioni di euro nel primo semestre del 2021 non sembrano scaldare gli investitori. Le entrate di Brunello Cucinelli, comunicate ieri sera a mercato chiuso , sono aumentate del +7,7% (+10% a cambi costanti) rispetto ai 291,4 milioni di euro al 30 giugno 2019.Il gruppo attivo nel settore del lusso ha anche detto di "immaginare per, con un incremento di circa il +10% rispetto al 2019. Questi elementi ci portano a stimare una crescita molto bella anche per il 2022, che pensiamo nell'intorno del +10%".Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 49,65 e successiva a quota 48,64. Resistenza a 51,83.