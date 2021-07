Sostegni bis, dopo fiducia Governo via libera della Camera al provvedimento

(Teleborsa) - Dopo che, l'aula dellacon 363 voti a favore, 9 contrari e 38 astenuti (tutti del gruppo di Fratelli d'Italia). Il decreto, che era in prima lettura a Montecitorio,che deve convertirlo in legge entro il 24 luglio.Tra lefigurano nuove scadenze fiscali, novità sulla durata dei contratti a termine, assunzioni nella scuola, incentivi per le auto, ampliamento del fondo perduto per le imprese e sostegni ad hoc per alcuni settori più colpiti a causa delle restrizioni dovute al coronavirus.o, ma la Camera ha potuto usare una dote di circa 800 milioni di euro e i soldi non spesi sul fondo perduto precedente. Le misure adottate dal Parlamento complessivamente valgono circa 2,9 miliardi, di cui 529 milioni sono stati usati per ampliare la platea del fondo perduto alle imprese con fatturato fra 10 e 15 milioni.tra modifiche e norme aggiuntive che riguardano i settorei auto, fisco, scuola, sport ed editoria. Stanziate maggiori risorse destinate ai settori colpiti o alle misure di calmieramento per il caro-prezzi delle materie prime. Spazio trovato anche per qualche micro-misura, dall'Iva per la selvaggina al taglio delle imposte alle sigarette elettroniche. Il decreto ha imbarcato poi le misure del decreto lavoro con le norme che vanno dal cashback alla conferma dello sblocco dei licenziamenti (salvo che per il settore tessile), dalla proroga dell'indennità per stagionali-turismo-spettacolo, dall'Alitalia al rifinanziamento della nuova Sabatini, dal differimento della Tari al contenimento delle bollette elettriche.