Unieuro, crescita a doppia cifra ricavi primo trimestre

Unieuro

(Teleborsa) - Nel primo trimestre i ricavi trimestrali dimostrano una crescita del 35,7% a 581,8 milioni di euro, a fronte di un corrispondente periodo 2020/21 fortemente impattato dal lockdown.L'EBIT Adjusted è positivo per 6,5 milioni di Euro, rispetto ai -11,1 milioni indotti dall’emergenza sanitaria nel primo trimestre 2020/21. Il risultato netto Adjusted di 3 milioni di Euro (-13,8 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente), "per la prima volta positivo in un trimestre strutturalmente impattato dalle dinamiche stagionali".Il Management ha confermato le guidance sull’esercizio in corso, sia per quanto riguarda i risultati economici (fatturato atteso tra 2,8 e 2,9 miliardi di Euro ed Ebit Adjusted1 tra 65 e 75 milioni), sia sul fronte finanziario (Free Cash Flow Adjusted4 tra 40 e 50 milioni).