Wall Street in rialzo dopo Powell

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo chenel suo discorso alla Camera ha confermato cheed ha ribadito che le politiche monetarie saranno di forte sostegno fino alla ripresa completa. Parole giunte nel giorno in cui c'è stato un aumento a sorpresa dell'inflazione americana nel mese di giugno. Sotto i riflettori degli investitori anche laevidenziaSulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,37% a 35.019 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.392 punti. Sale il(+0,83%); come pure, leggermente positivo l'(+0,57%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,08%),(+0,81%) e(+0,60%).del Dow Jones,(+2,22%),(+1,17%),(+0,87%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.(+5,42%),(+2,64%),(+2,41%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.