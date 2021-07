Auto, Anfia: "sconcerto e preoccupazione" per la proposta Fit for 55 dell'Ue

(Teleborsa) -ha espresso "sconcerto e forte preoccupazione" per la proposta della, prevista nel pacchetto normativo, di inasprire idi riduzione delleprevisti dalla regolamentazione vigente, fissandoli a -55% per le(rispetto al -37,5%) e -50% (rispetto al 31%) per ial 2030 ed introducendo un nuovo target al -100% al 2035. "Pur essendo consapevoli dell'importante ruolo che l'industria automotive può giocare nel raggiungimento degli obiettivi didel, riteniamo che lo sforzo richiesto dall'attuale proposta non tenga in debito conto degli impatti industriali, economici e sociali di scelte cosi' ambiziose e categoriche", si legge in un comunicato l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica."La previsione di un target a zero emissioni al 2035 per auto e veicoli commerciali segna l'abbandono delle più avanzatedisu cui, oggi, la maggior parte delle aziende della, comprese le multinazionali presenti sul nostro territorio, sono ancora prevalentemente concentrate, compiendo una incomprensibile ed univoca scelta tecnologica, senza considerare il fondamentale contributo che le stesse potrebbero dare alla decarbonizzazione attraverso l'utilizzo dia basso contenuto di carbonio", ha sottolineato Anfia."Anche la scelta di non prevederenella, tra cui quelli per i piccoli costruttori, evidenzia una scelta ideologica che non tiene conto delle molteplici specificità della, penalizzando fortemente le nicchie d'eccellenza, in particolare quelle italiane", ha aggiunto."In rappresentanza delle oltre 5.000 imprese della filiera industriale italiana, fortemente colpite da questa proposta, rivolgiamo unalle Istituzioni italiane ad adottare un percorso di accompagnamento della filiera della componentistica allae di rappresentare con determinazione le istanze di uno dei settori più importanti del Paese nell'iter legislativo che seguirà la proposta nei prossimi mesi", ha concluso l'Associazione.