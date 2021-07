Coopselios, approvato il bilancio 2020. Contenuti gli effetti della pandemia

(Teleborsa) - I soci di Coopselios, tra le principali organizzazioni no-profit attiva in Italia e all'estero nel settore dei servizi alla persona, hanno. All'assemblea del gruppo cooperativo di Reggio Emilia è intervenuto anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Secondo Raul Cavalli, direttore generale di Coopselios, "la cooperativa ha saputo reagire a un anno di impegno straordinario, fare squadra e mettersi al servizio, ed è uscita rafforzata da questa esperienza negativa che ha aumentato la consapevolezza nelle nostre capacità e competenze.Ilnel 2020 è pari a 112,4 milioni di euro, in calo di 10,8 milioni rispetto al dato del 2019. Ilsupera i 44,2 milioni di euro, mantenendo il trend positivo (+ 0,6%) nel triennio 2018-2020. Coopselios realizza il 42% della sua attività in, il 29% in Lombardia, il 14% in Veneto, l’11% in Liguria, il 2% in Toscana, l’1% in Lazio e l’1% in Trentino Alto Adige. Il settore Anziani si conferma prevalente (77%), seguito da Infanzia (11%), Disabili (9%), Minori (1,5%) e Psichiatrico Sanitario (1,5%).Coopselios conta, di cui 2.324 soci, 767 dipendenti e 214 collaboratori esterni (liberi professionisti quali medici, fisioterapisti o infermieri), la cui età media è di 43 anni. L’89% è costituito da donne e gli occupati stranieri, di 72 nazioni diverse, rappresentano il 24,17%. La cooperativa, per un totale di 1.783.339 giornate di assistenza, cura ed educazione.