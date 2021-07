Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, complici i timori sull'inflazione e sulla diffusione della variante Delta del Covid-19. Sul sentiment degli investitori pesano anche le indicazioni giunte dalla Cina che hanno segnalato una ripresa economica in rallentamento.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,72%), che ha toccato 71,87 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +110 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,72%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%,scende dello 0,83%, e calo deciso per, che segna un -0,89%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,06%) e si attesta su 24.928 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 27.355 punti.Affondano o perdono terrenoI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.del FTSE MidCap,(+0,96%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,91%.Affonda, con un ribasso del 2,63%.Crolla, con una flessione del 2,43%.