Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, dopo la debole performance registrata dal mercato americano.L'indice giapponeseaccusa una discesa dell'1,24%, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura sullo 0,05%.In denaro(+1,19%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,51%).Leggermente positivo(+0,56%); sui livelli della vigilia(-0,17%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento dell'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento delscambia al 2,95%.Tra i datisui mercati asiatici:04:00: PIL, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 0,6%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 7,8%; preced. 8,8%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 11%; preced. 12,4%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,1%).