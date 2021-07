Ryanair si rilancia sugli aeroporti romani

Ryanair

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il nuovo programma operativo sugli aeroporti diche prevede 14 aeromobili basati impiegati per operare 470 voli settimanali verso 80 destinazioni, incluse 11 nuove rotte, per una stima di 8,5 milioni di passeggeri trasportati. La compagniae nel mese di ottobre aggiungerà la sedicesima base di Torino, e punta a passare entro i prossimi 4 anni da 40 a 60 milioni di passeggeri trasportati in Italia.- ha sottolineato Michael O’Leary, CEO del Gruppo Ryanair nel corso di una conferenza stampa tenuta a Roma - siamo certi di realizzare una crescita importante sul mercato italiano rispondendo alla forte domanda di viaggi su medio e corto raggio". O’Leary ha aggiunto che, con Fiumicino che passerà da 6 a oltre 20 aeromobili, e Ciampino a 15, con continuità di crescita su Milano Bergamo e Malpensa. Sullo scalo romano di Ciampino, la compagnia ha annunciato l’apertura di 5 nuovi collegamenti invernali con Agadir, Amman, Riga,Tallinn e Fez.Sulla, O’Leary si è augurato che continui a operare sotto la nuova identità ITA, ritenendo però fondamentali la riduzione di almeno il 30% degli slot su Linate, Malpensa e Fiumicino, oltre alla sospensione dell’addizionale comunale per almeno 4 anni per tutte le compagnie.