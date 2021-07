Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono in rosso le principali Borse europee dopo che le indicazioni in arrivo dalla Cina segnalano una ripresa economica in rallentamento.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.831,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,59%), che ha toccato 71,97 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,70%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,17%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,54%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 27.500 punti., che mette a segno un +0,87%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%.di Milano,(+1,78%),(+1,44%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%.