Chiusura contrastata per Wall Street. Positivo il Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.987 punti (+0,15%), mentre, al contrario, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.360 punti (-0,33%). In discesa il(-0,71%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,37%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,20%) e(+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,41%),(-0,84%) e(-0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,41%),(+1,08%),(+1,00%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,57%.Crolla, con una flessione del 2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,28%),(+2,31%),(+1,42%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,41%.