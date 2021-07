Eventi e scadenze del 16 luglio 2021

(Teleborsa) -Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interniBanca d'Italia - Bollettino EconomicoBanca d'Italia - Conti finanziariG20 - SFWG - Roadmap Consultation - Finance Track - videoconferenza e 4° Culture Working Group VTC in videoconferenzaRating sovrano - Grecia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Irlanda e Olanda - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiRating sovrano - Russia - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Finlandia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno11.00 - Presentazione del Rapporto INAPP 2021 - Il Presidente dell'Inapp, Sebastiano Fadda, illustra il "Rapporto Inapp 2021" presso la Camera dei Deputati. Il Rapporto è una disamina delle trasformazioni in corso nel mercato del lavoro e nei sistemi della formazione professionale a fronte dei macro-trend globali di cambiamento dei sistemi economiciScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodoINPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.