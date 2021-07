Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, a causa delle incertezze legate all'inflazione e all'avanzare della variante Delta del Covid-19. Nel frattempo, anche a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. L'è in calo (-0,95%) e si attesta su 1.811,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,31%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +109 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 27.194 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,24%),(+1,05%),(+1,04%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%.Affonda, con un ribasso del 2,83%.Crolla, con una flessione del 2,17%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,01%.di Milano,(+4,75%),(+3,32%),(+2,14%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,24%.In caduta libera, che affonda del 2,21%.