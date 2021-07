Si muove in territorio negativo il settore beni personali a Milano (-1,40%), mARR si muove verso il basso

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ftse MidCap

MARR

small-cap

Ivs Group

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 110.153,2, in diminuzione di 1.535,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 1.458, dopo aver avviato la seduta a 1.471.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,11%.Tra ledi Milano, retrocede, con un ribasso dell'1,26%.