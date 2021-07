Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - La settimana di Wall Street si avvia a chiudere sottotono, sulla scia delle incertezze legate all'inflazione e all'avanzare della variante Delta di Covid-19 che hanno contribuito a tenere sotto scacco anche i mercati finanziari dall'altra parte dell'oceano.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un calo dello 0,27% mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.360 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,07%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,84%),(-1,03%) e(-0,85%).Al top tra i(+0,99%),(+0,82%),(+0,77%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,04%),(+2,01%),(+1,96%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,76%.In caduta libera, che affonda del 2,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,42 punti percentuali.