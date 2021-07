Chiusura in calo per la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilscambia in calo (-0,86%) e si attesta su 34.688 punti in chiusura; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.327 punti, ritracciando dello 0,75%. Variazioni negative per il(-0,77%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,78%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,76%),(-1,53%) e(-1,34%).del Dow Jones,(+0,97%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,12%.Sensibili perdite per, in calo del 2,68%.In apnea, che arretra del 2,66%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,57%.(+10,30%),(+1,24%),(+1,21%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,05%.Affonda, con un ribasso del 3,77%.Crolla, con una flessione del 3,64%.