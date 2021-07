(Teleborsa) - Per la prima volta dall’inizio della pandemia l’aviazione commerciale ha superato la soglia dei centomila voli giornalieri in tutto il mondo. E’ accaduto venerdì 16 luglio, quando sono state. Il mondo del trasporto aereo non superava questa quota da marzo 2020.Come dato comparativo, riferito a, il 16 luglio 2019 sono stati operati 129.832 voli nel mondo, mentre il 16 luglio 2020 se ne contavano 68.448.