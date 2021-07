Il comparto utility in Italia si muove verso il basso (-3,73%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Italgas

A2A

Hera

mid-cap

Alerion Clean Power

Falck Renewables

Acea

Ambienthesis

algoWatt

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 41.077,7 perdendo -1.558,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 364, dopo un avvio di sessione a 370.Tra i titoli del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,41% sui valori precedenti.Pesante, che segna una discesa di ben -2,96 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,55%.Tra leitaliane, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,28%.Sensibili perdite per, in calo del 2,59%.In apnea, che arretra del 2,25%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che mostra un -3,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.