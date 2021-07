Mercati europei in calo, spaventati da aumento contagi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Enel

Italgas

Telecom Italia

BPER

Esprinet

Maire Tecnimont

Webuild

Biesse

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L'della variante Delta del coronavirus e l'spaventano i mercati, che temono impatti sulla ripresa economica globale. Apertura di seduta senza appuntamenti macroeconomici importanti, mentre l'appuntamento clou sarà il board della Banca centrale europea in programma giovedì, con annuncio sui tassi e con la conferenza stampa di Christine Lagarde.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.804,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,31%), che ha toccato 71,81 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +112 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.in apnea, che arretra dell'1,75%, tonfo di, che mostra una caduta dell'1,91%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,84%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,49%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 26.538 punti.Pesante il(-2,18%); come pure, depresso il(-1,76%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,07%.Affonda, con un ribasso del 3,51%.Crolla, con una flessione del 3,35%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,30%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,78%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,02%.In caduta libera, che affonda del 3,96%.