Porti, Corte Conti: criticità per l'esercizio 2019 di ADSP Mar Tirreno centro-settentrionale

(Teleborsa) - A fronte di undi 164mila euro dell’anno precedente, la gestione di competenza di ADSP Mar Tirreno centro-settentrionale chiude con un disavanzo di euro 1,3 milioni, determinato dalla differenza tra il saldo positivo di parte corrente, pari a circa 3,5 milioni e quello negativo di conto capitale, pari a circa 4,8 milioni. Ilmostra un decremento, passando da 16,6 a 15,5 milioni, così come il risultato economico che chiude il 2019 con un deficit di 5,4 milioni, a fronte dell’avanzo di 4,3 milioni registrato nel 2018. Il valore delnel 2019 è diminuito del 6,5 per cento per effetto del disavanzo economico, ed ammonta a 78,6 milioni, a fronte degli 84 milioni del 2018.Permangono criticità di bilancio e gestionali dell’che comprende i porti di. Migliora, invece il dato delche registra un incremento del 4% rispetto al 2018, raggiungendo il numero maggiore di unità del quadriennio. È quanto emerge dalla Relazione sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale che comprende i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per l’anno 2019, deliberata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti con determinazione n. 56/2021.Larileva che la gestione dell’AdSP è caratterizzata da un’elevata mole di contenziosi, e tale condizione impone una costante verifica della corretta iscrizione in bilancio del relativo fondo. In particolare, dalrisulta che l’avanzo di amministrazione disponibile è completamente azzerato a causa di tali accantonamenti. Il 2019 è stato anche segnato da una riduzione delin misura del 12 % rispetto all’esercizio precedente. Causa principale è stata la diminuzione di quasi il 50 % dei traffici di carbone e altre rinfuse solide, legati al ciclo produttivo delladi, che nel corso del 2019 ha ridotto drasticamente la produzione di energia elettrica con la chiusura di tre gruppi termoelettrici su 4 (circa -2 milioni di tonnellate).Un primo esame condotto suglial 2019 conferma l’andamento negativo della gestione, aggravato nel 2020 anche dal drastico calo dellee dei diritti di porto e dalla sensibile riduzione del traffico di merci e passeggeri, a causa della pandemia da Covid-19.Nel 2021, inoltre, è stato dichiarato lo “stato di crisi” con conseguente assunzione di misure di risanamento. Criticità costanti nell’ambito gestionale dell’Autorità sono, infine, emerse in sede di verifiche ispettive del Ministero vigilante e di Anac in merito all’affidamento di servizi di interesse generale ad alcune concessionarie.