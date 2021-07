Saipem lancia soluzione per produzione idrogeno verde in piattaforme oil&gas

Saipem

(Teleborsa) -ha lanciato, una soluzione tecnologica per lail cui marchio è stato depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). SUISO integra eolico galleggiante, solare flottante ed energia marina con l'obiettivo di alimentare elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde installati su piattaforme offshore già esistenti.La tecnologia consente quindi anche lamarine nel settore oil&gas ormai giunte alla fine del loro ciclodi vita. Per queste sue caratteristiche, SUISO troverà la sua prima applicazione nel progetto AGNES, l'hub energetico offshore che Saipem, in partnership con QINT’X, intende realizzare al largo della costa di"Il marchio SUISO è un esempio della capacità di Saipem di offrire soluzioni innovative e sostenibili per accompagnare i propri clienti nella transizione energetica - ha commentatodi Saipem - La soluzione è adattabile a molteplici tipologie di siti marini e alle diverse necessità di produzione. Il know-how maturato nella progettazione e realizzazione di infrastrutture e impianti tecnologicamente avanzati consente a Saipem di coprire la catena del valore legata alla produzione di idrogeno verde e di essere un partner strategico nel percorso verso la net zero economy".