Sciuker Frames, balzo del valore della produzione nel primo semestre

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Il gruppo, quotato sull'AIM Italia e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha registrato unconsolidato di oltre 36 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, in aumento del 783% rispetto ai 4,6 milioni di euro registrati al 30 giugno 2020. L'EBITDA consolidato è stato pari a circa 9,2 milioni di euro, mentre la circa 8,2 milioni di euro. Il valore dellaconsolidata positiva è pari a circa 10,8 milioni di euro (cash positive).Laal 30 giugno 2021 risulta pari a circa 101,5 milioni di euro, in crescita del 225% rispetto al 31 dicembre 2020. Alla luce di questi dati, la società ha confermato laal 31 dicembre 2021 che prevede un valore della produzione consolidato di circa 100 milioni di euro e un EBITDA Adjusted consolidato di circa 25 milioni di euro. Sciuker Frames prevede di presentare il2021 – 2024 a settembre."Siamo posizionati da leader in un settore che sta crescendo molto e la mia visione è di un, perché i temi della transizione energetica rappresentano sempre di più un argomento centrale della politica economica - ha commentatodel Gruppo Sciuker Frames - Ritengo inoltre che si tratti di una crescita strutturale che rappresenterà un nuovo punto di partenza per il settore e per questo incrementeremo ancora di più gli investimenti soprattutto nella parte tradizionale del nostro business".