VAM Investments SPAC, debutto positivo sulla Borsa di Amsterdam

VAM Investments SPAC

(Teleborsa) -- la Special Purpose Acquisition Company promossa dall'ex CEO di Bulgari Francesco Trapani e Marco Piana - è. Si tratta della quattordicesima quotazione SPAC sui mercati Euronext nel 2021. Una SPAC è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.In apertura il prezzo del titolo è stato fissato in 10 euro per azione, e in tarda mattinata scambia a 10,15, ovvero in. VAM Investments SPAC ha raccoltoattraverso la sua offerta pubblica iniziale (IPO). La SPAC ha lo scopo di identificare e supportare aziende operanti nel settore dei prodotti e dei servizi di consumo che hanno sede o hanno le loro attività principali nello spazio economico europeo, in Svizzera o nel Regno Unito."Siamo molto soddisfatti dell'interesse che stiamo ricevendo dal mercato: abbiamo impegni da un'ampia base di investitori istituzionali e family office a livello globale - ha commentato il presidente della società, Francesco Trapani - VAM Investments SPAC è il; unisce le competenze del Consiglio e la mia esperienza diretta nel lusso, che sarà messa a disposizione di una grande azienda che desidera accedere ai mercati dei capitali"."Ladi crescita organica e di acquisizione per le aziende che hanno superato con successo la crisi e che ora competono a livello globale - ha aggiunto - Abbiamo riunito un gruppo di professionisti con esperienza molto rilevante, network internazionale e competenze complementari. Non vediamo l'ora di iniziare subito a lavorare alla selezione della migliore azienda per l'aggregazione aziendale con la nostra SPAC".