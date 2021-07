Coronavirus in Italia, oltre 3500 nuovi casi. In arrivo nuovo Decreto, le ipotesi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di, a fronte ditra molecolari e antigenici con ilall'. Dieci inelle ultime 24 ore.ricoveri ordinari e terapie intensive.Ore di lavoro intenso per il Governo impegnato nella modifica dei parametri per determinare i. Per restare in zona bianca, si fa strada l'ipotesi di soglie massime di occupazione dei posti letto del 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri nei reparti ordinari. Tiene banco, intanto, il nodo dell'estensione delcon leche cercano un punto di caduta che potrebbe essereFitta la tabella di marcia: in programma la conferenze, con grande probabilità, ilmentre si va verso la proroga dellofino al"Se lenella popolazione raggiungono alti livelli di copertura "si verifica l'effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. In questi casi, l'incidenza, però (intesa come il rapporto tra il numero dei casi e la popolazione) è circa dieci volte più bassa nei vaccinati rispetto ai non vaccinati. Questi numeri se letti correttamente, quindi, ribadiscono quanto la vaccinazione sia efficace". Lo rileva l'Istituto superiore di Sanità (Iss) che ha pubblicato l'aggiornamento dellen relazione all'analisi dei casi Covid-19 registrati tra i vaccinati."Siamo in una fase in cui l'epidemia" di Covid-19 "èil nostro presente e sarebbe un errore pensare che sia passata. I numeri sono in crescita. Guardiamo alla Spagna, all'Olanda e al Regno Unito, ma anche la Francia che ha superato 18mia casi". Lo ha affermato il ministro della Salutenel suo intervento all'evento online promosso da Cittadinanzattiva e dal Forum disuguaglianze e diversità sul tema 'Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie? La società civile stringe un patto e interpella le istituzioni'.