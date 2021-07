EasyJet prevede capacità al 60% dei livelli pre-pandemia in estate

easyJet

(Teleborsa) - Nelprevede di volare, con i voli intra-UE che rappresentano il 60% della capacità attualmente programmata. La compagnia aerea a basso costo, "data la continua incertezza a breve termine", continua aper il resto del 2021, anche perchè nota che i clienti prenotano più vicino alla partenza e perciò la visibilità rimane limitata.easyJet ha registratodell'esercizio 2021 (terminato il 30 giugno), contro i 7,2 milioni di sterline dello stesso periodo del 2020. Le entrate passeggeri sono state in aumento a 151,9 milioni di sterline, mentre le entrate dapari a 61 milioni di sterline (la loro percentuale sulle entrate totali continua a crescere). Laprima delle imposte per il trimestre è diminuita dell'8,2% a 318,3 milioni di sterline."Durante questo trimestre siamo riusciti a superare con successo le continue sfide della pandemia, utilizzando la nostra reattività operativa per catturare la domanda, concentrandoci sul controllo dei costi e riducendo al minimo il consumo di denaro", ha commentato Johan Lundgren, CEO di easyJet. "Abbiamo", ha aggiunto.Ildi easyJet durante il trimestre si è ridotto a 55 milioni di sterline. Isono stati in media di 34 milioni di sterline a settimana, dato migliore della previsione di 40 milioni di sterline a settimana fornita nel primo trimestre dell'anno fiscale. Ilper il trimestre conclusosi il 30 giugno 2021 è aumentato a 3 milioni, in linea con un aumento della capacità a 4,5 milioni di posti, pari al 17% dei livelli di capacità dello stesso periodo del 2019.