Generali, tecnologia e prevenzione alla base dei servizi di Health&Welfare

(Teleborsa) - A margine della presentazione di questa mattina del nuovo piano di investimenti per il prossimo triennio di General , hanno parlato dell'uso della tecnologia nei nuovi servizi e delle nuove strategie di engagement dei clienti, Group Head of Health Development, e, Head of Business Development, Sales and Marketing."Pensiamo che per portare servizi die dialle persone, ovviamente laè importante come canale di accesso (piattaforma digitale, app, sito) ma anche perché su molte cose fa la differenza in termini dicome ha spiegato il nostro amministratore delegato", ha dichiarato De Santis. Quanto all'uso della tecnologia inda parte di Generali, il dirigente ha citato l'esempio del teleconsulto: "L'Italia è entrata nel primo lockdown nei primi giorni di marzo del 2020. Noi dopo poche settimane abbiamo introdotto un servizio semplice di, questo mentre purtroppo molte visite mediche erano state rimandate. Questo servizio ha avuto un'adozione enorme: in pochissime settimane grazie alle nuove tecnologie abbiamo messo in campo una cosa importante e utile per gli italiani".Fattore tecnologico fondamentale anche per Giovannini. "Per quanto ci riguarda la tecnologia deve essere unnel rendere le cure più efficaci, migliori e a beneficio dei nostri pazienti". "Quello che noi cerchiamo di fare quando scegliamo la tecnologia – ha spiegato – è trovareche possano abbinare ladel medico professionista ad una componente tecnologica che possa permettere alle persone di sentirsi più curate, di misurare quelle che sono i percorsi di cura e quindi di sentirsi più soddisfatte che qualcuno sta pensando a loro, investendo per migliorare quello che è la modalità di erogazione della cura".Si passa così da unche rimborsa a uno che si usa. "Questa è proprio la nostra filosofia quando scommettiamo sulla prevenzione, su servizi preventivi che aiutino le persone ad evitare le problematiche più gravi", ha precisato Marco Giovannini. Infine un riferimento allaintrodotta all'interno di alcuni pacchetti assicurativi. "Gamification è uno dei temi molto innovativi che stiamo cercando di portare per aumentare ile l'efficacia della relazione paziente-percorso di cura – ha spiegato l'Head of Business Development, Sales and Marketing di Generali – Il nostro obiettivo è quello di aumentare itra l'assicuratore e il paziente/cliente. Nel fare questo, se la gamification, il divertimento e l'engagement possono dare un contributo positivo, perché non utilizzarli? È la strada che stiamo esplorando, sia nellacon la partnership con, sia nel programma che, ad esempio, al termine di ogni settimana prevede un piccolo gioco con in palio dei premi". "Crediamo fortemente che possa essere un modo nuovo per interagire con i nostri clienti e portare qualcosa di fresco e innovativo", ha concluso.