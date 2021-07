Giornata drammatica a Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) -, che termina con una pesante flessione del 2,09%; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,59%, scendendo fino a 4.258 punti. Variazioni negative per il(-0,9%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-1,5%).Pesano i timori per lanel mondo, e dunque per eventuali nuove misure di lockdown e di restrizioni che potrebbero essere lanciate per arginare i contagi Covid. Ciò metterebbe a rischio il rimbalzo dell'economia mondiale.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,59%),(-2,80%) e(-2,18%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,95%.Sensibili perdite per, in calo del 4,25%.In apnea, che arretra del 3,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,57%.Tra i(+9,48%),(+3,41%),(+2,87%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,14%.Affonda, con un ribasso del 4,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,68%.