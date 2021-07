Google-Intesa Sanpaolo-TIM, via a portale dedicato a formazione per PMI e startup

Intesa Sanpaolo

TIM

(Teleborsa) - Google Cloud,e Noovle (la cloud company del Gruppo) hanno, il portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo piemontese. L'iniziativa fa seguito agli accordi per la realizzazione dei data center di Noovle in Piemonte e Lombardia su cui verranno create due Google Cloud Region e nei quali Intesa Sanpaolo migrerà una parte del suo sistema informativo.Il nuovo sito (www.openingfuture.it) è caratterizzato da un'ampia offerta di, e vuole essere un punto di riferimento per tutte le Piccole Medie Imprese, le startup, gli studenti e i docenti che desiderano approfondire ed ampliare le proprie conoscenze del mondo digitale.Le attività formative proposte spaziano dale docenti ai corsi per la certificazione delle competenze digitali, dal coaching fino alle. Tra le iniziative previste nell'ambito degli accordi di collaborazione c'è anche la creazione di un Centre of Excellence per lo sviluppo di nuove soluzioni e use case di servizio accelerati dall'Intelligenza Artificiale (AI).