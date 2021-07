Il settore costruzioni a Milano si muove in territorio positivo (+1,15%)

indice del settore costruzioni italiano

Somec

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 39.453,4 in guadagno dell'1,15%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 501, dopo aver avviato la seduta a 496.Nel, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,53%.Tra le medie imprese quotate sul, bene, con un rialzo dell'1,26%.avanza dello 0,76%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,64%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,72%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,78%.