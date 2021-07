Mercato americano positivo

IBM

(Teleborsa) - Avvio in cauto rialzo per la borsa di Wall Street che tenta uninnescato dai timori per il diffondersi delladel coronavirus che potrebbe rallentare la crescita dell'economia.Sul fronte macroeconomico, l'unico dato in agenda oggi è giunto dal mercato immobiliare degli Stati Uniti, con le nuove costruzioni abitative e i permessi edilizi che hanno mostrato segnali in chiaroscuro. Proseguono intanto le trimestrali, conche ha registrato ricavi e redditività superiori alle attese degli analisti.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,33%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 4.268 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,1%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,11%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,00%),(+0,62%) e(+0,42%).Al top tra i(+3,28%),(+1,26%),(+1,02%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%.Tra i(+4,35%),(+1,97%),(+1,82%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%.