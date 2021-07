OPA Sicit, Circular BidCo supera il 90%: ora il delisting

Sicit

(Teleborsa) - Circular BidCo, la società promotrice dell'OPA su(società quotata sul segmento STAR e attiva nella circular economy) hasociale, oltre la soglia necessaria (90%) per procedere al, obiettivo dichiarato dell'offerta. Il superamento della soglia è stato raggiunto grazie ad: ieri, nel primo giorno di riapertura del periodo di adesione, Circular BidCo ha infatti acquistato al prezzo di 16,80 euro per azione 217.500 azioni Sicit (pari allo 0,96% del capitale), cui si sono aggiunte 11.708 azioni portate in adesione all'OPA.Obiettivo finale dell'operazione, sottolinea una nota di Circular BidCo, è ildi Sicit da parte di Intesa Holding, che riunisce gli imprenditori conciari vicentini, e NB Renaissance, società di private equity cui fa capo Circular BidCo., già maggiore azionista di Sicit e aderente all'OPA, saràdella società.