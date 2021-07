Piquadro, fatturato pari a 21,8 milioni nel trimestre aprile–giugno

Piquadro

(Teleborsa) -- società quotata sull'MTA e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria - ha registrato unconsolidato pari anei primi tre mesi dell'esercizio (chiusi il 30 giugno 2021), in aumento del 78,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (12,2 milioni di euro).Dal punto di vista geografico il gruppo Piquadro ha registrato, al 30 giugno 2021, un fatturato di circa 9 milioni di euro nelpari al 41,2% del fatturato totale di gruppo (45,7% delle vendite consolidate al 30 giugno 2020) in incremento del 61,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021. Nelil Gruppo ha registrato un fatturato di circa 11,9 milioni di euro (+94%), mentre nelldi circa 1 milione di euro (+84%)."Il trimestre aprile-giugno si è chiuso con segni positivi molto consistenti su tutti e tre i marchi del Gruppo - ha commentato- Piquadro ha registrato un incremento di fatturato del 63,8% rispetto allo scorso anno che sconta ancora la lenta ripresa nei viaggi e negli spostamenti di lavoro. Diversamente,, hanno riportato incrementi delle vendite nel trimestre rispettivamente pari al 77,6% e al 130,8% con uno straordinario incremento del 119,9% del fatturato e-commerce per Lancel".