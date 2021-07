Sotto la parità l'indice dei beni personali italiano (-0,65%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il, mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 103.225,6, in ribasso di 676,3 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 1.444, dopo aver avviato gli scambi a 1.437.Tra le azioni del, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,73%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,97%.