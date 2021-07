Avio, nuovo contratto da 118,8 milioni da ESA per lanciatore Vega E

Avio

(Teleborsa) -, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale, ha firmato con l'ESA (Agenzia spaziale europea) unche assicura l'evoluzione del lanciatore Vega oltre il 2025. Il nuovo accordo è stato siglato nella sede ESRIN dell'ESA a Frascati dall'AD di Avio Giulio Ranzo e dal direttore del trasporto spaziale dell'ESA Daniel Neuenschwander.Il contratto, spiega Avio in una nota, "segna l'inizio di una(evolution), una versione potenziata del Vega C che volerà per la prima volta nel 2022. Il lanciatore Vega E permetterà di aumentare ulteriormente la competitività, le prestazioni e la flessibilità in termini di massa e volume del carico utile garantendo, al contempo, una importante riduzione del costo del servizio di lancio"."Il contratto firmato oggi è espressione dellae nelle sue capacità - ha dichiarato Giulio Ranzo - Sono fondi molto importanti che ci permettono, a pochi mesi dal lancio di qualifica del nuovo vettore Vega C previsto nel 2022, di guardare avanti e di lavorare al rivoluzionario lanciatore Vega E che volerà nei prossimi anni e che sarà ancora più competitivo e attento alle esigenze ambientali".